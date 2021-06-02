محافظ الغربية: ٤٤٧ لجنة جاهزة لاستقبال ٨١٧١٢ طالبًا بامتحانات الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات المرحلة الإعدادية، وتفقد عددًا من المدارس بزفتى، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد سراج رئيس مدينة زفتى.

وتفقد محافظ الغربية ومرافقوه مدارس (طلبة السايح للتعليم الأساسي بقرية نهطاي، مدرسة إبراهيم سالم للتعليم الأساسي بدهتورة، مدرسة عزبة أبو علي للتعليم الأساسي ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات بمركز ومدينة زفتى) ، واطمأن المحافظ على توفير كافة المستلزمات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الطلاب أثناء أدائهم للامتحان، ومنها تقليل الكثافة في اللجان وتحقيق التباعد بين الطلاب.

واستعدت المحافظة لاستقبال الامتحانات بتشكيل غرف عمليات لمواجهة أي مشاكل طارئة والتعامل معها بسرعة، إلى جانب التشديد على مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس خلال فترة الامتحانات والتأكد من جاهزيتها.

وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، وتخصيص ١٩٢٥٠ معلمًا وإداريًا للإشراف على تنفيذ عملية الامتحانات.

يُذْكَر أن ٨١٧١٢ طالبًا سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل ٤٤٧ لجنة على مستوى المحافظة بدايةً من الخامس من شهر يونيو الحالي وحتى العاشر من الشهر ذاته.