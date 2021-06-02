فن الطهي.. ورشة تدريبية لطالبات التربية النوعية بسوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم الثاني من الورشة التدريبية التي نظمتها كلية التربية النوعية، لطالبات قسم الاقتصاد المنزلي عن فن الطهي، بمعامل التغذية التابعة للكلية.

وقال رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الدورة التدريبية استمرت على مدار يومين، واستهدفت ٥٠ من طالبات الفرقة الأولى بقسم الاقتصاد المنزلي، وجرى تقسيم الطالبات على مجموعتين، لتحقيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأشار "عزيز" إلى أنه جرى تدريب الطالبات على تنفيذ بعض أصناف الحلو والحادق المرتبطة بالمنهج، لافتًا إلى أن التدريب استمر ٦ ساعات لكل مجموعة على مدار يومين، بهدف صقل مهارات الطالبات في الاقتصاد المنزلي.