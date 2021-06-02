شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل .. تضرر 60 بلدية من فيضانات أنهار الأمازون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل ارتفاع مناسيب المياه بأنهار مدينة ماناوس البرازيلية إلى مستويات قياسية وتسببت في فيضانات واسعة، وذلك بعد هطول غزير للأمطار.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن نهر ريو نيجرو، الذي يصب في الأمازون بالقرب من ماناوس، سجل أعلى منسوب للمياه منذ عام 1902 عند 98ر29 مترا.

وكان مستوى المياه في النهر قد سجل 97ر29 مترا في فيضانات هائلة عام .2012

وتجدر الإشارة إلى أن مستوى "الفيضانات الخطيرة" يبدأ عندما يكون ارتفاع المياه 29 مترا، ومن المتوقع أن يتجاوز المنسوب هذه المرة 30 مترا.

وتسببت في أضرار في ما يقرب من 60 بلدية من بين إجمالي 62 من البلديات، وأثرت على أكثر من 450 ألف شخص.