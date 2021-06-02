هيئة عراقية تكشف طبيعة المفاعلات التي ينوي العراق بناءها

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة كمال حسين لطيف، اليوم الاربعاء، ان استخدامات المفاعلات التي ينوي العراق بناءها سلمية بحتة ولايمكن ان تكون لغير ذلك.

وقال لطيف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفاعلات التي ينوي العراق بناءها مخصصة لانتاج الكهرباء ولا يمكن باي حال من الاحوال تحويلها الى استخدامات اخرى".

واضاف لطيف، انه "حتى لو رغبت اي دولة بمخالفة المواصفات الفنية للمفاعل السلمي، فسوف لن تتمكن من ذلك لان تصميم مفاعلات القدرة لاتسمح فنيا بالتعامل مع اقلام الوقود بشكل مغاير كونها مغلقة تماما، وان اي تغيير يحدث في تلك الاقلام سيعد خرقا لبروتوكولات العمل وارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايضا معاهدة منع الانتشار للاسلحة النووية التي انظم اليها العراق عام ١٩٧٢، ونظام الضمانات للوقود النووي التي تحدد الية دقيقة وسلمية للوقود وجميعها لاتسمح بالاستخدام غير السليم للطاقة النووية".

وبين ان "التصميم ونوع المفاعل لايسمح باي تطبيق غير مقر له"، مشيراً الى ان "الدول الكبرى تعرف تماما ان هذا النوع من المفاعلات من الجيل الثالث والثالث موجب مخصصة بشكل دقيق لانتاج الكهرباء فقط".