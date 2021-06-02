انت الان تتابع خبر بالفيديو مفوضية الانتخابات: سيتم اظهار نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بينما تؤكد مفوضية الانتخابات امكانية اظهار نتائج التصويت خلال اربع وعشرين ساعة مستندة في ذلك على ما تمتلكه من ادوات فنية, يشدد مراقبون على ضرورة توفير توافق سياسي يسمح بتحقيق ذلك في خطوة تسعى المفوضة من خلالها الى تفادي تزوير النتائج.خلال اربع وعشرين ساعة ستظهر نتائج الانتخابات عقب انتهاء عملية تصويت الناخبين, تقول المفوضية بشأن ما سبق ان ذلك ممكناً وفقاً لما تمتلكه من امكانيات فنية, فيما يربط مراقبون امكانية تحقيق ذلك فعلياً في حالة وجود توافق سياسي يسمح باعلان نتائج العملية الانتخابية بشكل سريع.

وفي أطار نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وما جرى الاشارة له فيما يتعلق بالفريق الاممي المرسل للعراق لمراقبة هذا الشأن يجد البعض أن الاعتماد على الفرق الصغيرة قد لا يجدي نفعاً في الحد من عمليات التزوير التي عادة ما تشوب كل عملية اقتراع.



ويُراد من الاوساط الشعبية ان يكون لها مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية لتحقيق تغيير ملحوظ في مسار العملية السياسية, مع احتمالية ان يكون لحظور المواطن الفعال دور في الحد من التزوير خاصة وان المفوضية تتحدث عن أظهار سريع للنتائج.