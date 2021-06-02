الصورة الأولى لغرق أكبر سفينة لوجستية بالجيش الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت وسائل إعلام في طهران أول صورة لغرق سفينة "خارك" أكبر سفن التدريب والدعم اللوجستي بالجيش الإيراني في ميناء جاسك، بعد فشل إطفاء حريق اندلع على متنها.





وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، كشفت القوات البحرية التي تتمركز في ميناء جاسك عن اندلاع حريق كبير على متن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.

وذكر البيان المقتضب، الذي نشره موقع الجيش الإيراني من دون الكشف عن أسباب الحريق، أن "فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ وإجلاء جميع أفراد طاقم السفينة دون وقوع إصابات".



وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في عام 1984.