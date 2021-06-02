وسائل إعلام: زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي غادر إسبانيا

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

قالت وسائل إعلام إسبانية إن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي غادر البلاد بعد ساعات من بدء محاكمته.



ولم تعلق السلطات الإسبانية رسميا حتى 21:2 بتوقيت جرينتش على صحة تلك الأنباء، لكن الحكومة ألمحت في وقت سابق اليوم إلى أنه يرغب في مغادرة البلاد.

واليوم أيضا، رفضت سلطة الملاحة الجوية في إسبانيا السماح لطائرة جزائرية بدخول مجالها الجوي. وأوضحت أن ذلك تم بناء على تعليمات من الجيش.

ولا يعرف ما إذا كانت الطائرة الجزائرية، هي نفسها التي تحدثت تقارير إسبانية سابقة عن احتمال نقلها لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وزعمت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن طائرة جزائرية أقلعت صباح اليوم متوجهة إلى إسبانيا لنقل غالي.

وكانت محكمة إسبانية قد استمعت اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات محاكمة غالي، إلى أقواله بشأن عدة جرائم منسوبة إليه.

وتعهد إبراهيم غالي للقاضي بتلبية أي استدعاء للقضاء الإسباني والحفاظ على تواصل معه.

ولم يمثل غالي أمام المحكمة، حضوريا؛ إذ تحجج باستمرار تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي شهر، حيث دخل التراب الإسباني للعلاج، مُستخدماً هوية وأوراقاً مُزيفين، للتهرب من المتابعة.

وفجر سماح إسبانيا بدخول غالي، أزمة دبلوماسية في العلاقة بين الرباط ومدريد، ليرتفع منسوب التوتر بيم الجارتين على نحو غير مسبوق، بلغ درجة استدعاء المغرب سفيرتها لدى إسبانيا.

وبررت إسبانيا استقبالها غالي بوثائق سفر مزورة، اعتبرت أن موضوع الهجرة هو سبب أزمتها مع الرباط، في حين صعدت الأخيرة لهجتها نحو جارتها الشمالية بشكل غير مسبوق متهمة إياها بـ"التواطؤ" مع أعداء وحدتها الترابية.