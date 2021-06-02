بيانات حديثة في تركيا تكشف ارتفاعاً كبيراً في معدلات الانتحار في البلاد

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

كشفت بيانات حديثة في تركيا ارتفاعاً كبيراً في معدلات الانتحار في البلاد، فيما اعتبرها حزب الشعب الجمهوري المعارض مرآة الأزمات التي يعيشها الأتراك بسبب الصعوبات المعيشية.



ونقل موقع "الحرة" عن صحيفة زمان التركية، أن عدد المنتحرين في 19 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، 60 ألفا "مع زيادة البطالة والصعوبات المالية".

ونقل موقع "الحرة" أن الحزب عمد في فبراير (شباط) الماضي، نشر تقريراً يلفت إلى أن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38% بين 2017 و2019.

وفي 2017 انتحر 232 تركياً لأسباب اقتصادية، وارتفع العدد إلى 312 في 2019، وفق البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، تيكين بينجول، الذي استعرض نتائج تقرير الحزب.

ولفت إلى أنه بين 2002 و2019، انتحر 4801 تركياً بسبب صعوبات مالية.

وأضاف التقرير أن الأشهر الخمسة الأولى من 2021، شهدت 150 انتحاراً.

واعتبر النائب التركي، أن ارتفاع عدد المنتحرين تفاقم اليأس، في الأتراك خاصةً الشبان منهم، في ظل مع تأثير الوباء على الاقتصاد، وإفلاس عشرات الشركات والمؤسسات و تنامي الديون وتراكم العجر المالي التركي، حسب موقع "توركيش مينيت".

وتابع التقرير أن سنة 2019، وصلت سجلت أعلى عدد منتحرين 17 عاماً بـ 321 منتحراً، وذلك بعد أزمة العملة، في 2018 ، عندما فقدت الليرة 30% من قيمتها مقابل الدولار.

وبعد ارتفاع عدد المنتحرين، أزال معهد الإحصاء التركي بيانات الانتحار من تقريره في 2017، وضم أرقام المنتحرين حتى 2016، إلى "إحصاءات الوفيات".