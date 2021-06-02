شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش: الأمطار تجتاح العاصمة ومعاناة لملايين السكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت أمطار غزيرة على العاصمة البنجلاديشية دكا صباح أمس الثلاثاء، مما أدى إلى غمر المناطق المنخفضة، وتعطيل حركة المرور على الطرق.

وانزلقت الطرق والممرات والممرات الجانبية في أجزاء من المدينة إلى المياه العميقة، مما تسبب في معاناة شديدة للركاب وملايين السكان.

وشوهد ركاب يخوضون في طريق مليء بالمياه، يؤدي إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا في الصباح.

وتأثرت الأنشطة في مركز الأعمال والتجارة في العاصمة دكا، وموتيجيل بشدة، حيث تخلف العديد من رواد المكاتب والتجار والعمال عن جداولهم اليومية.