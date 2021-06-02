شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: تعليق التنقيب عن البترول بمحمية في ألاسكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في محمية للحياة البرية في ألاسكا، فيما أوضحت وزارة الداخلية الأمريكية، الثلاثاء، أن التعليق سيظل ساري المفعول لحين إجراء تحليل شامل يستند إلى القوانين البيئية.

وقالت الوزارة، إنه تم اكتشاف أوجه قصور قانونية في منح حقوق الحفر في المحمية الواقعة في شمال شرق الولاية، التي تغطي مساحة تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع، مبينة أنه يشتبه في أن المنطقة لديها رواسب كبيرة من المواد الخام، وكان استغلالها محل نزاع لعقود.

وتضع هذه الخطوة حدا لقرار مثير للجدل، اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب بمنح حقوق الحفر لمدة عشر سنوات قبل أسبوعين فقط من تركه منصبه في كانون ثان/يناير، بينما أمر الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بإجراء مراجعة في أول يوم له في البيت الأبيض.