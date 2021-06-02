تسريب رئيس الوزراء آبي أحمد يثير أزمة كبيرة في إثيوبيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

أفضل الموت على التخلي عن السلطة" هكذا جاء تسريب صوتي منسوب لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، يتحدث فيه عن تشبثه بالسلطة في بلاده، محذرًا أعضاء حزبه الرخاء، بتوخي الحذر من الأحزاب المنافسة له التي تريد أن تصل إلى قيادة البلاد.



وكشف التسجيل الصوتي المنشور من قبل موقع Kello Media الموجود في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن رئيس الوزراء الإثيوبي يسعى إلى الاستمرار في البقاء في سلطته من خلال الانتخابات المقررة خلال شهر يونيو الجاري قائلًا: "نحن بحاجة إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر من أخطاء صغيرة قد تنهي مسيرتنا في الحكم".

واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد علي حديثه لأعضاء حزبه بأنه لا يجب ان يتولى أي شخص أخر غيره مقاليد السلطة خلال العشر سنوات المقبلة، قائلا: "أفضل الموت ولن أتخلى عن السلطة".