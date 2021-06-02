وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق على متن سفينة تدريب للبحرية الإيرانية وإجلاء جميع الطاقم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اندلع فجر الأربعاء، حريق هائل على متن سفينة "خارك" الحربية التابعة للجيش الإيراني قرب سواحل "جاسك".



وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن حريقا اندلع في سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك، مشيرةً إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، وأنه تم إجلاء جميع أفراد طاقمها بسلام.

ونقلت الوكالة عن بيان للجيش الإيراني، أن عمليات مكافحة الحريق مستمرة على متن السفينة التي كانت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، الواقع على خليج عمان، مضيفة أن السفينة كانت في مهمة تدريب.

ولم يذكر البيان سبب الحريق.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إيران أن إحدى سفنها استُهدفت في البحر الأحمر، بعد تقارير إعلامية أن السفينة تعرضت للهجوم بألغام.

وكان ذلك أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات على سفن شحن مملوكة لإسرائيل وإيران منذ أواخر فبراير/ شباط، حملت إحداهما الأخرى المسؤولية عنها.

وفي العام الماضي، أصيبت سفينة حربية إيرانية أخرى بصاروخ خلال مناورة، في حادث عرضي أدى إلى مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين، ووقع الحادث أثناء تدريب في خليج عمان.

وتعد "خارك" أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، وتم شراؤها من بريطانيا في عام 1977، وتسلمتها إيران في عام 1984.

والسفينة اللوجستية العملاقة يبلغ وزنها 33 ألف طن، وطولها 207 أمتار، وقد استبدلت بسفينة، لأرك اللوجستية عام 2013.