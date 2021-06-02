الأسنان الناصعة من مقومات الجمال، فقد تغزل الشعراء بجمال الأسنان وبياضها من مئات السنين، وليس غريباً أن يهتم الناس في عصرنا بلون أسنانهم وأن يحاولوا المحافظة على أسنانهم بيضاء ناصعة. فانتشرت طرق كثيرة ومتنوعة لتبييض الأسنان وازداد اهتمام عيادات الأسنان بتبييض الأسنان. ما هو تبييض الأسنان: تبييض الأسنان هو تغيّر لون السن إلى لون أفتح، وتُعتمد أساليب عدة لتحقيق ذلك التغير منها ما يمكن استعمالها في المنزل ومنها ما يستعمل في عيادات الأسنان، وتتميز طرق تبييض الأسنان بالسرعة في تحقيق النتائج والكلفة الأقل بالمقارنة مع وسائل التجميل الأخرى كاستعمال قشور الأسنان من الفينير. أسباب تغير لون الأسنان: تكتسب الأسنان بمرور الزمن لوناً مائلاً إلى الصفرة وأحياناً يصبح لونها بني مائل إلى السواد، بتأثير عوامل عدة: - العامل الوراثي: فبعض الناس طبيعة أسنانهم تميل إلى اللون الأصفر أكثر من أناسٍ أخرين. - التقدم بالسن: مع التقدم بالعمر وكثرة استعمال معاجين الأسنان تتعرض طبقة المينا إلى التآكل ويصبح عاج السن أكثر وضوحا وهو بطبيعته لونه أغمق من طبقة المينا. - إصابة الأسنان بالتسوس: غالباً ما تُصاب الأسنان بالتسوس مع مرور الوقت فيصبح لون الأسنان المصابة بالنخور بني، وفي كثير من الحالات يعالج الأطباء الأسنان المتسوسة بوضع الحشوات المعدنية (وهي بطبيعتها ذات لون غامق). - الإكثار من تناول بعض الأطعمة: بعض الأطعمة تحوي كميات من الأصبغة الطبيعية مثل الفراولة والكرز والتوت الأحمر والشمندر. والفواكه الحمضية أيضاً تسبب اصفرار الأسنان، والأطعمة التي تحوي على أصبغة صناعية كالكيك والسكاكر وبعض أنواع الحلويات. - الاكثار من شرب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحوي على نسب عالية من الكافيين كالشاي والقهوة والمشروبات الكحولية. - بعض أنواع الصادات الحيوية تسبب اصفرار لون الأسنان مثل التتراسكلين. - إهمال نظافة الفم والأسنان مما يؤدي إلى تشكل طبقة من الجير أو تكلس الأسنان مما يسبب اصفرار لونها. تلك الأسباب مجتمعة تؤدي إلى احداث تغير في لون الأسنان مما يدفع بالكثيرين إلى البحث عن طرقٍ لتبييض الأسنان. طرق تبييض الأسنان:

يمكن تقسيم طرق تبييض الأسنان إلى قسمين رئيسيين بحسب المكان الذي يتم تبييض الأسنان فيه:

طرق تبييض الأسنان التي يمكن استعمالها في المنزل:

تعددت طرق تبييض الأسنان في المنزل وأهمها تبييض الأسنان تحت اشراف الطبيب:

يقوم الطبيب بتحضير قالب متناسب مع قياس أسنان المريض، ويعطيه مادة سائلة تحوي على أكسيد الكارباميد بنسب مخففة، توضع كمية من المادة السائلة في القالب ويضعها المريض على أسنانه لمدة زمنية يحددها الطبيب بحسب طبيعة أسنان كل مريض، ويحدد طبيب الأسنان عدد المرات التي ينبغي بها تكرار العملية حتى يحصل على النتيجة المتوقعة لتبييض الأسنان.

ويمكن أن يكتفي الطبيب بوصف نوع من معاجين الأسنان التي تحوي على نسب محددة من مواد تبييض الأسنان ويمكن الوصول إلى نتيجة مرضية للمريض.

كما توجد الكثير من طرق تبييض الأسنان المنزلية والتي يقوم بها المرضى دون مراجعة طبيب الأسنان كاستعمال معاجين الأسنان التي تحوي على نسب من مواد تبييض الأسنان وتتوافر مواد تبييض الأسنان أحيانا على شكل جل أو غسول مبيض أو أشرطة لاصقة، ويستعمل المرضى أيضاً عدداً من العلاجات التقليدية لتبييض الأسنان مثل صودا الخبز أو خل التفاح أو الفحم أو قشور بعض الفواكه كقشور الموز وقشور الحمضيات، ولكن لا تتوافر دراسة علمية عن جدوى وفعالية تلك الوسائل التقليدية قي تبييض الأسنان.

طرق تبييض الأسنان في العيادات السنية:

في أغلب الحالات لا تحقق طرق تبييض الأسنان في المنزل النتائج المرجوة للمريض، فيُنصح بالبحث عن طبيب أسنان أو احدى عيادات الأسنان الكبرى والتي تمتلك تجهيزات متطورة ولديها كادر من الأطباء المتمرسين، وتمتلئ استانبول بمثل تلك العيادات مثل دينتاكاي وغيرها وتكون النتائج في تلك العيادات أكثر وضوحاً وأدوم زمناً، وتعددت طرق تبييض الأسنان في العيادات:

- تبييض الأسنان بالطريقة التقليدية: يقوم الطبيب بمعالجة تكلس الأسنان بإزالة الطبقات المترسبة على الأسنان وإزالة الجير ثم يقوم بدهن الأسنان باللون الأبيض فتكتسب لوناً براقاً ولامعاً.

- تبييض الأسنان بالطريقة الكيميائية: وهي تقوم على نفس مبدأ العلاج المنزلي، اذ يقوم الطبيب بتحضير قالب مناسب لأسنان المريض ويضع به مادة بيروكسايد الهدروجين أو أكسيد الكارباميد (وتكون المادة بتركيز أعلى من حالة العلاج المنزلي) ويوضع القالب لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة ويقوم الطبيب بتعريض الأسنان للحرارة لتنشيط عملية تبييض الأسنان، ولا ينصح باستعمال طرق التبييض الكيمائية إلا تحت اشراف طبيب الأسنان لتجنب إلحاق أي ضرر بالأسنان واللثة.

- تبييض الأسنان باستعمال أشعة الليزر: يقوم الطبيب بدهن اللثة والشفاه بمادة لحماية اللثة والشفاه من تأثير المواد المبيضة، ثم يدهن الأسنان بالمواد المبيضة للأسنان ثم يتم توجيه أشعة الليزر، وتقوم أشعة الليزر بتنشيط عمل المواد المبيضة وتستغرق عملية تبييض الأسنان بأشعة الليزر حوالي الساعة وتمتاز هذه التقنية بإمكانية استعمالها على كامل الأسنان أو على جزء منها ولو على سن واحد.

- تبييض الأسنان باستعمال تقنية الزووم: يقوم الطبيب بنفس الخطوات الأولى المتبعة بطريقة الليزر فيدهن اللثة والشفاه بجل للحماية ثم يدهن الأسنان بأحد المواد المبيضة (بيروكسايد الهيدروجين) ثم تعرض الأسنان للأشعة فوق البنفسجية، وتستغرق العملية حوالي الساعة، وتعتبر تقنية الزووم لتبييض الأسنان أحدث طرق تبييض الأسنان وأكثرها أمناً ونتائجها أطول من نتائج طرق تبييض الأسنان الأخرى.

وبشكل عام يُنصح بمراجعة طبيب الأسنان للقيام بفحص شام قبل البدء بعملية تبييض الأسنان، فيطلع الطبيب على التاريخ الطبي للمريض ويقوم بفحص الأسنان ومعالجة التسوس إن وجد أو تحسين بعض الحشوات القديمة، وينصح بأخذ صور للأسنان وليتأكد الطبيب من عدم تحسس المريض لأحد مواد تبييض الأسنان التي ستستعمل في عملية التبييض، كل ذلك لضمان حصول المريض على أفضل النتائج من عملية تبييض الأسنان وتجنب الآثار السلبية.

