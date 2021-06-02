شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار فى البشر وتوفير فرص عمل أبرز مستهدفات "حياة كريمة" لتنمية الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع قومى تنموى يهدف إلى النهوض بالريف المصرى وتطويره على كافة المستويات (الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، وغيرها)، كما تستهدف النهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل، ودعم المرأة.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر .

ونرصد أبرز ما تعمل عليه الحكومة فى هذا الصدد:

-إقامة مجمعات صناعية صغيرة وتوفير 317 موقع تفعيلا لمبادرة "شغلك في قريتك".

-تطوير المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد، بما يسهم فى توفير فرص عمل.

-الانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة.

-عمل خريطة جغرافية بمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة.

- تفعيل مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهنى بالقرى والنجوع بالمحافظات .

-تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة .

-دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بالمحافظات وعودة الحرف التراثية .

- تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية.

- تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة خلال الـ3 سنوات القادمة.