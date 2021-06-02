شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 14 شخصاً في انفجار وقع بقرية هندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص حتفهم الليلة الماضية، جراء انفجار اسطوانة غاز بمنطقة جوندا بولاية أوتار براديش الهندية، وأسفر الانفجار عن إصابة سبعة آخرين وهدم منزلين.

وذكرت محطة "إن دي تي في" المحلية، أن جهود الإنقاذ ما زالت جارية بحثا عن شخص واحد ربما يكون محاصرا تحت الأنقاض، فيما يتلقى المصابون العلاج في المستشفى.

ووقع الانفجار في قرية تيكري، بينما كانت إحدى العائلات تطهو طعاما الليلة الماضية، وحوصر 15 شخصا تحت أنقاض المنزلين المنهارين المجاورين، وتوفي منها سبعة منهم.