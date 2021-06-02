تركيا.. زعيم المافيا يكشف مزيداً من فضائح نظام أردوغان ويستهدف الحكومة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدف سادات بكر زعيم المافيا التركي، حكومة الرئيس رجب أردوغان، كاشفا عن المزيد من الفضائح، وتوعد أردوغان بالكشف عن فضائح تخصه.



في مقطع فيديو جديد سلط زعيم المافيا التركية سادات بكر الأضواء على تجارة السلاح بين النظام الحاكم في تركيا والتنظيمات الجهادية في سوريا.

اعترف سادات بكر بأن حكومة حزب العدالة والتنمية أرسلت الأسلحة إلى تنظيم النصرة، الذي يعتبر الجناح السوري لتنظيم القاعدة، في شاحنات تابعة له عبر الحدود باعتبارها تحمل مساعدات غذائية إلى تركمان سوريا.

تأتي تلك التصريحات الصادمة بعد أن توعد زعيم المافيا بأنه سوف يقتلع “أذرع وأرجل” نظام أردوغان، على خلفية دعم الرئيس التركي لوزير الداخلية سليمان صويلو، رغم الاتهامات التي وجهت إليه من قبل سادات بكر.

وأكد سادات بكر أن كل ما يكشف عنه من خلال تصريحاته حقائق لا يمكن إنكارها ويمكن التثبت من صحتها عبر التحقيقات الأمنية والقضائية، وتحدى أردوغان قائلا: “أنا مستعد للخضوع لاختبار جهاز كشف الكذب.. وها أنا أضع سلاحي هنا وأتعهد إن ظهر كذبني فسوف أطلق الرصاص على رأسي”.