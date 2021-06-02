شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 24 إصابة بكورونا بينهم 14 لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، ارتفاعا من 23 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 14 من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، بلغ 19 ارتفاعا من 15 إصابة قبل يوم .

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة، فيما يبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91146، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.