شكرا لقرائتكم خبر عن وضع خطط تمويل الخدمات أبرزها.. ما هى اختصاصات مجلس أمناء صندوق الطوارئ الطبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس الشيوخ، بالموافقة النهائية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى.

ووفقا للمادة القانونية بمشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتى وافق عليها المجلس، يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- محافظ البنك المركزى المصرى وينوب عن الرئيس حال غيابة.

- تضم وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالي، التضامن الإجتماعي.

- 3 أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.