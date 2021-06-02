بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "دار مصر" بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في تسليم دفعة جديدة، 384 وحدة سكنية، من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط لحاجزيها، كما يتم تخصيص ايام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 245، يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 246، 247، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 248، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 250، 251، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 252، 253، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الثلاثاء 15/6/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 258، 259، يوم الأحد 20/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.