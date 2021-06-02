لمدة شهر وبكل سهولة.. 10 طرق لتحويل مكان شقتك في الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم مد فترة قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جاري تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، حيث كان من المقرر غلق باب التحويلات أمس الإثنين 31 مايو 2021.

قرار مد فترة التحويل جاء نظرًا للإقبال الكبير والمتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن: الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات - محدودي الدخل).

ومن خلال الخطوات التالية يمكن تنفيذ طلب التحويل بشكل إلكتروني وبكل سهولة:

1- الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص لخدمة العملاء https://cservices.shmff.gov.eg.

2- اختيار مركز خدمة المواطنين، والتسجيل داخل الموقع عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- اختيار قسم طلبات، بعد ذلك، ثم تحديد طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

4- اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات.

5- تحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخله، ثم الضغط على موافق بعد قراءة الإقرار.

6- اختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه.

7- يمكن التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

8- وعن شروط التحويل أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو أن يكون سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، كما يكون طلب التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني، وليس أي وسيلة آخرى وفي المواعيد المقررة.

9- في حالة قبول الطلب يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا تحت مُسمى خدمة طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية بواسطة صاحب الطلب، كما يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه.

10- في حالة عدم تقدم الحاجزين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من المدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، بطلباتهم خلال المهلة المعلن عنها فإن ذلك يعد عدولا عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغيا، ويلتزمون باسترداد مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.​