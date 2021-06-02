«أموت ولا أترك السلطة».. ضجة واسعة في إثيوبيا بعد تسريب خطير منسوب لـ آبي أحمد

الشارقة - اميمة ياسر -

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في إثيوبيا بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وهو يتحدث فيه عن "تفضيله للموت على ترك السلطة".

وفي التسريب الصوتي، الذي تحدث خلاله آبي أحمد بالأمهرية، وتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية من قبل نشطاء إثيوبيين، حذر رئيس الوزراء الإثيوبي أعضاء حزب الرخاء (الحزب الحاكم) من الأحزاب الأخرى التي تريد أن تستولي على السلطة من خلال الانتخابات المقررة في 21 يونيو الجاري.

وقال آبي أحمد، في التسجيل الذي قام بتسريبه موقع “Kello Media”الأفريقي ومقره واشنطن،: "نحن بحاجة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة من أي خطأ صغير.. لا يجب أن يتولى السلطة أي شخص آخر خلال العشر سنوات القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "أفضل الموت، ولن أتخلى عن السلطة.. سنتخذ العديد من الإجراءات، القوة التي أعددناها لهذا حان وقت العمل بها.. لذلك سيكون هناك إراقة دماء هائلة".

وأكد: "لدينا مسئولية جادة، لكن مقارنةً بما حققناه فليس من الصعب أن نقوم بها".

وبعد انتشار التسجيل الصوتي على نطاق واسع، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بيانًا ننفي خلاله ما ورد في المقطع الصوتي، زاعمًا أن التسجيل المفترض أنه منسوب لرئيس الوزراء خلال اجتماع حزب الازدهار في الأسبوع الماضي.

وقال مكتب آبي أحمد في البيان: "تجميع صوتي مزيف جرى إعداده بالاعتماد على تصريحات مختلفة غير متصلة ببعضها، أدلى بها رئيس الوزراء، وأنه تم تجميع هذه التصريحات لتظهر في "التسريب المزيف"، على حد وصفها

وأضاف البيان: "في عصر المعلومات المضللة هذا ومع اقتراب موعد الانتخابات، نحث المواطنين على توخي الحذر بشأن مثل هذه الأنواع من حملات التضليل التي تهدف إلى إثارة الفتنة".

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، قد اختتمت، يوم الجمعة الماضية، اجتماعها الذي استمر يومين لمناقشة سد النهضة والانتخابات الإثيوبية.

وأصدر الحزب في ختام اجتماعه بيانًا أكد من خلاله أن "أهم قضيتين يعمل عليها حزب الازدهار الحاكم، في هذه المرحلة هما عملية الملء الثاني لسد النهضة، وإجراء الانتخابات الإثيوبية المقبلة في الـ21 من يونيو المقبل.

وقال الحزب في بيانه إن "إثيوبيا هي منبع نهر النيل ولديها القدرة على تعزيز الوضع في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، لافتا أن هناك "بعض الدول (لم يحددها) ترى أن قوة إثيوبيا ومكانتها في المنطقة قد تحد من مصالحها".

وأضاف: "إجراء عملية الانتخابات سيدخل إثيوبيا في مرحلة ديمقراطية شاملة، وستعبر بالبلاد إلى مراحل متقدمة، داعيا الشعب الإثيوبي إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية".

وأشار الحزب في بيانه إلى أن "بعض الشركاء الدبلوماسيين (لم يحددهم) يمارسون ضغوطا تهدف لإضعاف إثيوبيا".