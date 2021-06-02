شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 23 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول من الهلال الأحمر التونسي، أمس الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس عندما كانوا مبحرين من شواطئ ليبيا باتجاه إيطاليا.

وأضاف منجي سليم المسؤول بالهلال الأحمر، أن قوات البحرية أنقذت 70 مهاجرا بينما غرق 23 آخرون، كانوا على متن المركب الذي كان يقل أكثر من 90 مهاجرا.

وقالت وزارة الدفاع إن الوحدات البحرية أنقذت أيضا 39 مهاجرا آخرين في غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.