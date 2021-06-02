شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات ووفيات كورونا تعاود الارتفاع في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الثلاثاء تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 108 أمس، ليبلغ مجمل الإصابات في المملكة 519610.

كما سجل المغرب 7 وفيات جديدة ارتفاعا من 4 أمس، لتصل إجمالا إلى 9154.

وتعافت 403 حالات جديدة ليبلغ مجموع المتعافين 507528.

وأعلنت الحكومة المغربية أمس تخفيف القيود الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، وذلك بالسماح بالتجمعات والأفراح والأنشطة الفنية والثقافية والرياضية وفق شروط وضوابط محددة.