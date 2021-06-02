شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النيجيرية تبحث عن 200 تلميذ اختطفهم مسلحون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات النيجيرية أمس الثلاثاء، إن مسلحين خطفوا نحو 200 تلميذ في أحدث واقعة من نوعها في مدارس بشمال البلاد الذي يجتاحه العنف، لكنها استبعدت دفع فدية لتأمين إطلاق سراحهم.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية إن الشرطة تحاول اقتفاء أثر الجناة الذين داهموا مدرسة إسلامية في ولاية النيجر بشمال البلاد الأحد، وأضاف أن طائرة حربية تحلق فوق المنطقة في محاولة لتحديد مكانهم.

وهاجم مسلحون على دراجات نارية المدرسة الواقعة ببلدة تيجينا مساء الأحد، وقُتل شخص بالرصاص وتعرَّض آخر لإصابات بالغة خلال الهجوم. وذكرت السلطات المحلية أن عدد التلاميذ المخطوفين نحو 200.

وقال أحمد محمد كيتسو نائب حاكم الولاية، للصحفيين، إن حكومة الولاية تتعقب الخاطفين وتبذل جهودًا لمعرفة هوياتهم.