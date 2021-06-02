أردوغان يأمل في زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج لـ"أعلى مستوى"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أردوغان يأمل في زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج لـأعلى مستوى

الأربعاء 2 يونيو 2021

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في دفع التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أعلى مستوى.



وقال أردوغان، إن "لدينا فرص تعاون جادة مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا".

وقال أردوغان في مقابلة أجراها معه تلفزيون "تي أر تي خبر": "نرغب في استغلال هذه الفرص للتعاون إلى أقصى حد وتحسين علاقاتنا على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع.. نفس الوضع ينطبق على جميع دول الخليج أيضا".

وفي تصريحات سابقة، أكد أردوغان أن تركيا لديها روابط كثيرة مع مصر وعلينا أن نحافظ عليها.

وأضاف: "نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا".

وكان وزير الخارجية التركي، ‬مولود جاويش أوغلو، كشف النقاب عن أن مفاوضات إعادة العلاقات مع مصر تمت في أجواء إيجابية، وستستمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماعات بين مسؤولي الخارجية المصريين والأتراك التي جرت مؤخرا تمت في أجواء إيجابية.

ومنذ فترة، غيرت أنقرة من سلوكها العدائي تجاه القاهرة، طالبة ودها في تصريحات متكررة لكبار مسؤوليها أعقبتها بخطوة غلق القنوات الإعلامية المعادية للقاهرة التي كانت تبث من داخل أراضيها.

وعلى مدار 8 سنوات، كانت القاهرة هدفا للتصريحات التركية السلبية، فيما كان الرد المصري يتمسك بتذكير أنقرة بإقامة العلاقات على مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالمصالح.

وفي سياق آخر، أكد أردوغان أنه سيعلن، الجمعة، عن أخبار وصفها بـ"السارة" بخصوص احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.