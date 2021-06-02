شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون اللاجئين»: لاجئو الروهينجا لم يتلقوا لقاحاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بتقديم دعم قوي لتوفير لقاحات كورونا للاجئين في آسيا، وخاصة للاجئي الروهينجا في مخيمات كوكس بازار في بنجلاديش؛ إذ لم يتلقوا أية جرعة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم المنظمة، اندريه ماهيسيتش، في مؤتمر صحفي: إن هناك خطراً كبيراً من نقص اللقاحات في منطقة آسيا والمحيط الهادي والتي شهدت أكبر عدد من الإصابات وحالات الوفاة على مستوى العالم في الشهرين الماضيين، بينما تستضيف آسيا الأغلبية العظمى من 80 مليون نازح قسرياً في العالم.

وقالت المفوضية الأممية في تقرير، إنه في حين تلقى بعض اللاجئين في نيبال جرعتهم الأولى من اللقاح، فإن لاجئي الروهينجا في مخيمات كوكس بازار في بنجلاديش لم يتلقوا أية جرعة من اللقاح حتى الآن. وحذر التقرير من أن عدد حالات إصابات كورونا بين هؤلاء ارتفع بشكل كبير في الشهرين الماضيين، وتأكد أكثر من 1188 حالة إصابة نصفها في شهر مايو/ أيار وحده.

وقال ماهيسيتش: إن النظم الصحية في بلدان المنطقة كافحت للتعامل مع الطفرة الأخيرة للفيروس، خاصة وأن المرافق الصحية هناك هشة، معتبراً أن نقص الأوكسجين وأسرّة المستشفيات ومحدودية قدرات وحدات العناية أدى إلى تفاقم النتائج بالنسبة للمصابين، محذراً من وجود خطورة كبيرة من انتشار سريع لمتغير الفيروس الذي ظهر في الهند بما في ذلك بين اللاجئين بالمنطقة؛ «حيث يمكن أن تسهم الأماكن المزدحمة التي يقيمون فيها وسوء إمكانات الصرف الصحي ومحدودية مرافق المياه في زيادة أعداد المصابين».

وأعلنت المنظمة عن حاجتها إلى تمويل إجمالي لاحتياجاتها بالمنطقة تشمل 455 مليون دولار للاحتياجات التكميلية و469 مليون دولار للأنشطة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا. وأفاد المتحدث بأن المفوضية تسلمت 252.8 مليون دولار فقط حتى الآن «نحو 27 % من إجمالي المتطلبات». ( وام)