شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يبحث في كوستاريكا تحديات الهجرة غير الشرعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة تستغرق يومين إلى كوستاريكا الثلاثاء، لمناقشة قضية المهاجرين الشائكة إلى الولايات المتحدة مع دول أمريكا الوسطى. خلال زيارته الأولى للقارة اللاتينية، سيتوجه وزير الخارجية إلى سان خوسيه حيث يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في نظام تكامل أمريكا الوسطى وهي كوستاريكا وبليز وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما والدومينيكان والسلفادور. ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي مسؤولين مكسيكيين.

قالت جولي تشانغ، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمريكتين للصحفيين الأسبوع الماضي: «هذه فرصة كبيرة لرؤية الحلول الإقليمية» وتعميق «نهجنا التعاوني لمواجهة تحديات الهجرة».

وقالت إن الأمر يتعلق بوضع رغبة الرئيس جو بايدن في معالجة «الأسباب الجذرية» لوصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة موضع التطبيق، مشيرة إلى أن واشنطن خططت لتقديم حزمة مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار لبلدان المثلث الشمالي وهي هندوراس وغواتيمالا والسلفادور.

وأضافت الدبلوماسية أن «الإدارة كانت واضحة منذ البداية بشأن أهمية معالجة الفساد»، لأنه «عندما تعالج الهجرة - الهجرة غير النظامية - والفساد والحوكمة وسيادة القانون، فهذه كلها مترابطة». وقالت «هذه بعض القضايا التي تدفع الناس إلى مغادرة منازلهم في المقام الأول. إنهم لا يثقون بحكوماتهم».

(أ ف ب)