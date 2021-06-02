شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: عازمون على تحقيق السلام مع حركة الحلو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الحكومة السودانية عزمها على المضي بالمفاوضات مع «الحركة الشعبية شمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو إلى سلام شامل، فيما بحث النائب العام مبارك محمود وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قضايا العدالة الانتقالية التي وردت في اتفاقية السلام السودانية خاصة مسار دارفور.

جاء ذلك في لقاء جمع، الثلاثاء، رئيس وفد الحكومة المفاوض، شمس الدين كباشي، برئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بحضور رئيس فريق الوساطة توت قلواك.

وحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، بحث اللقاء الذي عقد في جوبا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأطلع كباشي، سلفاكير على مجريات عملية التفاوض مع حركة الحلو وجهود الوساطة التي تمت في هذا الصدد.

وقال كباشي،إنه أطلع الرئيس سلفاكير على مجريات عملية التفاوض مع الحركة الشعبية، مجدداً جاهزية الوفد لبدء التفاوض مع الحركة، اليوم الأربعاء، وفقاً للبرنامج المعلن من قبل الوساطة الجنوبية.

وأضاف: «أكدنا للرئيس سلفاكير أننا بذات الإرادة عازمون على الوصول بهذا الملف التفاوضي مع الحلو إلى نهاياته بما يؤدي إلى سلام عادل وشامل يرضي كل الأطراف».

ووصف الورقة المقدمة من الحركة بأنها جيدة وتؤسس لنقاش جاد بهدف الوصول إلى السلام.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الوساطة توت قلواك، أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وقضايا الحدود.

وأكد قلواك أن سلفاكير، شدد على التزامه بالتعاون مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب وتحقيق أمن واستقرار الدولتين.

من جهة أخرى، بحث النائب العام مبارك محمود وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قضايا العدالة الانتقالية التي وردت في اتفاقية السلام السودانية خاصة مسار دارفور.

وطالب مناوي، بضرورة الإسراع في بدء إجراءات تطبيق العدالة الانتقالية قبل تسلم مهامه حاكماً لدارفور.

وأشار مناوي إلى أن المدعية العامة للجنائية الدولية طالبت بتسليم المطلوبين لدى الجنائية، خاصة أحمد هارون باعتباره شريكاً للمتهم علي كوشيب لارتكابهما نفس الجرائم.

وقال مناوي إن اللقاء تناول عدداً من القضايا الخاصة بدارفور والسودان بصفة عامة، منها قضية مشروع الجزيرة وتوفير العدالة للمزارعين، بجانب الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية والنيابات العامة لتحقيق العدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون.(وكالات)