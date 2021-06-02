شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى: الدولة المصرية تسعى لإعمار قطاع غزة بشكل متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن ملف إعادة الإعمار لقطاع غزة من أهم النتائج الإيجابية لزيارة الوفد الأمنى رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية، مشددة على أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بذلك الملف وترجم ذلك بدعوته لسرعة إدخال المعدات للقطاع.

وأضافت لميس الحديدى، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر كان دورها ومساندتها لقطاع غزة وفلسطين واضح على مر تلك الحروب فى دعم إعادة إعمار غزة ورغم تلك الجهود إلا أن عملية إعادة الإعمار فى السابق لم يستكمل لعقبات عديدة، لكن مصر الآن ماضية قدما، وتريد أن يكون الإعمار متكاملا عبر الخبرات المتراكمة لإعادة شكل الحياة لقطاع غزة يليق بالشعب الفلسطينى.

وأوضحت الحديدى، أن الفرق الثانى بين عملية إعادة الإعمار الجديدة والمرات السابقة، أن مصر لديها اتصالات بالطرف الآخر ممثلاً فى إسرائيل وهذا فارق مهم لكى لا توضع عراقيل من هذا الجانب تعيق العملية، كما حدث فى المرات السابقة، حيث كانت مشاكل عدم دخول المعدات من المعابر عائق بسبب التعنت الإسرائيلى وكذلك مواد البناء وهنا يكمن أهمية الدور المصرى فى القيادة بالاتصال مع الجانبين، حيث لديها مصداقية لدى كافة الأطراف وبهذا يثبت ثقل مصر السياسى والاقتصادى.