شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مليارا تكلفة استثمارات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة".. اعرف ثمار التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروعا قوميا تنمويا يهدف إلى النهوض بالريف المصرى وتطويره على كافة المستويات (الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، وغيرها)، كما تستهدف النهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل، ودعم المرأة، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية كشف فى آخر جولاته التفقدية، أن هناك أكثر من 8000 مشروع جاهز للتنفيذ فى قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصرى فى 20 محافظة، وستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة اليهم.

وشدد "شعراوى" على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستحدث تغييرا شاملا فى قرى الريف المصرى، حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منها لأكثر من 250 مليار جنيه، ونرصد تفاصيل ثمار المبادرة حتى الآن:

- استفاد من أعمال المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" 375 قرية.

- أسهمت فِى التَّخْفِيفِ مِنْ حَدِّة تَأْثِيرَاتٌ فَيْرُوس كورونا عَلَى حَيَاةٍ 4.5 مِلْيُون مَوَاطِن.

- سَاعَدت فِى خَفْضِ معدلات الْفَقْرِ ببَعْضِ الْقُرَى بِنِسْبَة 14%.

- تَحْسُن مَعْدَل إِتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة بحوالى 50%.

- تَمَّ الِانْتِهَاء مِنْ إنْشَاءِ 51 وَحْدَه صِحِّيَّة، وَإِنْشَاء 1534 فَصْلًا دِراسِيًا.

- إتاحَة خِدْمَات الصَّرْف الصحى فِى 37 قَرْيَة وتحسين الشبكات الكهربائية فى 51 مركزا.

- رَفَع كَفَاءَة 5339 مَنْزِلًا ضمن برنامج "سكن كريم".

- الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية فى إطار تكثيف الخدمات الصحية أكثر.

- إتاحة الخدمات التعليمية فى 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن.

- الانتهاء من تطوير 8 حضانات، وتوفير التدريب الفنى والمهنى لصالح الشباب بالقرى.

- إتاحة قروض بحوالى 896 مليون جنيه وتوفير حوالى 123 ألف فرصة عمل.

- زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94% ومضاعفة المياه المنتجة.

- رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه.

- شهدت المرحلة الأولى أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية.