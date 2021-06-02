شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستويات لتقديم الرعاية الصحية بقانون التأمين الصحى الشامل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، تعريف مستوى الرعاية الصحية، وقسمها على ثلاثة مستويات.

وفيما يلى نستعرض هذه المستويات وكيفية الحصول على الخدمة الطبية اللازمة وفقا لهذا التعريف...

المستوى الأول:

هو خط الدفاع الأول ضد المرض، ويهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض فى مرحلة ما قبل الإصابة به، وتتولى العيادات المُجمّعَة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وهى خدمة شاملة تهتم بصحة الفرد والمجتمع.

المستوى الثاني:

ويشمل مرحلة تشخيص المرض وعلاجه، وتتولاه المستشفيات باختلاف مستوياتها.

المستوى الثالث:

ويشمل مرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض, وتتولاه مراكز الكلى التخصصية، مراكز القلب، والمراكز ذات الطبيعة المماثلة.