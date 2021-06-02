ما موقف الطالب المصاب بـ "كورونا" أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية؟ التعليم تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم، عن موقف طلاب الصف الثالث الإعدادي، حال تعرضه لعذر قهري أو الإصابة بفيروس كورونا، أثناء امتحانات الترم الثاني، التي تقام حاليًا.

قال حجازي، لمصراوي، إنه في حال ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم إتخاذ الإجراءات القانونية لتأدية امتحان الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في منهج الفصل الدراسي الثاني، وتمثل درجة الامتحان نسبة 100%.​