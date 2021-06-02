أردوغان يحذر بايدن: من يتخذ قرارات ضد تركيا فسيخسر حليفًا مهمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من خسارة حليف مهم بلادها، في حال استمرار اتخاذ قرارات ضد تركيا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "TRT" التركية، أمس الثلاثاء: "لقد عملنا مع إدارات أمريكية جمهورية وديمقراطية مختلفة، ولكن العلاقات بيننا لم تصل إلى التدهور الحالي".

واتهم أردوغان واشنطن بتقدم الدعم اللوجيستي للتنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا، وانتقد دعمهة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا.

وأشار إلى أنه سيجري لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة دول الناتو لبحث عدد من الملفات. وقال: "من يتخذ قرارات ضد تركيا فسيخسر حليفا مهما له".