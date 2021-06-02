«الرئاسي الليبي» يدعو للبدء بالتحضير لانتخابات ديسمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ضرورة البدء فوراً في التحضير للانتخابات المقبلة في ليبيا نهاية العام الجاري، مشدداً على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، معتبراً ذلك نصراً لكل أبناء الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي ونائبه موسى الكوني، أمس، مع مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهدف متابعة سير التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني دعم المجلس الرئاسي الكامل ودعم المجتمع الدولي للمفوضية وإتمام عملها من أجل إنجاح الانتخابات.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات في طرابلس عماد السائح إن العمل على الانتخابات قد بدأ بالفعل، داعياً المجلس الرئاسي الليبي لحضور احتفالية إطلاق الانتخابات مطلع يوليو المقبل.

واستعرض المنفي والكوني مع مفوضية الانتخابات في طرابلس آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي وسبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مثمناً جهود مفوضية الانتخابات في طرابلس للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أمس، أن برلين تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية.

وجاء في البيان «ستتم خلال المؤتمر مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد».

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «نريد دعم الحكومة الليبية للتمكن من إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر»، موضحاً أن اللقاء سيكون على مستوى وزراء الخارجية.

وستركّز المحادثات خصوصاً على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وستنظر كذلك في مسألة تشكيل قوات أمنية موحّدة في البلاد.

وأقر هايكو ماس بأن مفاوضات السلام الأخيرة تبين أنها «عملية صعبة جداً»، وقال بالتالي إنه «متفائل بحذر نظراً للتطورات التي سجلت في الأشهر الماضية».

من جهتها، أفادت ناطقة باسم الخارجية الألمانية أن «المؤتمر تعبير عن الدعم الدولي المتواصل للاستقرار في ليبيا». وتابعت «يقف المجتمع الدولي مستعداً لمواصلة دعمه البنّاء ومن قرب لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا».

واستضافت برلين الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في 19 يناير 2020 والتي شارك فيها طرفا النزاع الليبي إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر في مسعى لإحلال السلام في البلاد.

وتعهّد القادة خلال الاجتماع بوضع حد لكل أشكال التدخل الخارجي في النزاع وضمان تطبيق الحظر على الأسلحة. بدوره، بحث رئيس الحكومة الليبية، في باريس، أمس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التنسيق المشترك بشأن «مؤتمر برلين 2»، وجلسات مجلس الأمن المقبلة برئاسة فرنسا. وأكد الدبيبة خلال اللقاء، الذي حضرته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي ورئيس الحكومة عادل جمعة، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا، الدور المهم لفرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي بالبلاد.

على جانب آخر، بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش آخر المستجدات على الساحة الليبية.