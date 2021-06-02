البحرين تؤكد الحرص على تعزيز التعاون الخليجي المشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - المنامة (وكالات)

أكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني حرص العاهل البحريني رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية البحرينية أمس، عقب استقبال الزياني للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وأضاف الزياني أن توجيهات عاهل البحرين والمتابعة المستمرة من الحكومة تقضيان ببذل كل الجهود ومواصلة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتشمل آفاقاً أرحب وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لمصلحة مواطني دول المجلس وتعزيز التضامن والتعاون الخليجي في المجالات كافة.

كما أشاد الزياني بالجهود الحثيثة التي يبذلها الحجرف لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع مجالات التعاون المشترك نحو أهدافها السامية تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وأشاد بما تحققه اجتماعات المجالس واللجان الوزارية المتخصصة من نتائج طيبة ومهمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

من جانبه، أعرب الحجرف عن تقديره للحرص الذي تبديه البحرين رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لتحقيق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس إلى مزيد من التواصل والترابط والتضامن بين الدول الأعضاء والدفع بمسيرة التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات.