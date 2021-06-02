أردوغان يهاجم مواقف بايدن ويتحدث عن العلاقة مع مصر

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، مواقف نظيره الأمريكي، جو بايدن، متحدثا في الوقت ذاته عن العلاقات مع مصر ودول عربية أخرى، ومتعهدا بالإعلان عن "أنباء سارّة" بشأن احتياطات الغاز في البحر الأسود.

وخلال لقاء مع عدد من الصحفيين على شاشة التلفزيون الرسمي التركي، قال أردوغان إنه سيسأل بايدن، في اللقاء المرتقب بينهما، عن "سبب التوتر في العلاقات بين البلدين إلى هذا الحد".

وأضاف، مخاطبا نظيره الأميركي: "هل انتهيت من كل أعمالك وتسعى الآن لتصبح محاميا عن الأرمن؟"، في إشارة إلى اعتراف واشنطن بـ"الإبادة" المزعومة إبان الدولة العثمانية.

وتابع أردوغان: "هل كان أسلافك في الإدارة الأمريكية أقل دراية منك بهذا الأمر؟ لم يستخدم أحدهم تلك الكلمة (إبادة الأرمن)".

وجدد الرئيس التركي اتهام الولايات المتحدة بتفضيلها الوقوف مع من وصفهم بـ"الإرهابيين"، في إشارة إلى المسلحين الأكراد شمال سوريا، رغم الحلف الذي يجمع أنقرة وواشنطن.



ومن الجدير بالذكر أن لقاء بين أردوغان وبايدن من المقرر عقده على هامش قمة "الناتو" ببروكسل، منتصف حزيران/يونيو الجاري.

وبشأن العلاقات مع القاهرة، قال أردوغان: "توجد إمكانيات تعاون كبيرة مع مصر في منطقة واسعة بدءا من شرقي المتوسط وحتى ليبيا"، مشددا على أن الأمر نفسه ينسحب على دول الخليج.



وأضاف: "أعرف الشعب المصري جيدا وأكن له المحبة، فالجانب الثقافي لروابطنا قوي جدا، لذلك نحن مصممون على بدء هذا المسار من جديد".

وتابع أردوغان بأن تركيا تأمل في زيادة تعاونها مع مصر ودول الخليج إلى أقصى حد "على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع".

وبشأن الأوضع في شمال العراق، حيث تشن تركيا حملات عسكرية من وقت لآخر، أكد أردوغان أن بلاده "عقدت العزم على تجفيف مستنقع قنديل (معقل حزب العمال الكردستاني) حتى لا ينشر فيروس الإرهاب مجددا".

واعتبر الرئيس التركي أن قنديل ومخمور، في شمال العراق، بمثابة "حاضنات لتفريخ الإرهابيين وإذا لم يتم تطهيرهما سيستمران في نشر العنف".

وفي ملف التنقيب عن موارد الطاقة، قال اردوغان إنه سيدلي بالإعلان الجديد أثناء حفل افتتاح في محافظة زونجلداك المطلة على البحر الاسود، حيث قال إنه سيجري اتصالا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع سفينة الحفر والتنقيب التركية (قانوني).

وفي واحد من أكبر الاكتشافات في العالم العام الماضي، قالت تركيا إنها اكتشفت 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا بالبحر الأسود الواقع على بعد حوالي 100 ميل بحري شمالي الساحل التركي.

عربي 21