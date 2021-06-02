الهجوم السيبراني على “JBS”.. واشنطن تشير إلى تورط روسي في الحادث

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ 7 ثواني

بعد ساعات من الهجوم السيبراني الذي تعرضت له إحدى أكبر شركات اللحوم البرازيلية، أعلنت الولايات المتحدة أن الهجوم الذي أصاب الشركة، وعطل إنتاج اللحوم في أميركا الشمالية، وأستراليا، مصدره منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا، وفق رويترز.

و”JBS” هي أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم، وتسبب الحادث في إغلاق عملياتها الأسترالية الإثنين، بينما توقف ذبح الماشية في مصانعها في العديد من الولايات الأميركية.

ويأتي هذا الهجوم الإلكتروني بعد هجوم الشهر الماضي من قبل مجموعة لها علاقات مع روسيا على خط أنابيب كولونيال، وهو أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة، والذي أعاق عملية تسليم الوقود لعدة أيام في جنوب شرق أميركا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة اتصلت بالحكومة الروسية بشأن الأمر وإن مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في الأمر.

وأضافت: “لقد عرض البيت الأبيض المساعدة لـ شركة جي بي أس وتحدث فريقنا في وزارة الزراعة مع قيادتهم عدة مرات في اليوم الأخير”.

وكشفت بأن الشركة أخطرت الإدارة الأميركية بأن الهجوم نفذته منظمة إجرامية مقرها روسيا على الأرجح، وأن البيت الأبيض يتعامل مباشرة مع الحكومة الروسية في هذا الشأن.

وإذا استمرت حالات الانقطاع في سلسلة الإنتاج، فقد يشهد مستهلكو اللحوم ارتفاعًا في أسعار خلال موسم الصيف، حيث يفضل الأميركيون الاجتماع حول موائد الشواء.

وقالت “جي بي أس” إنها علقت جميع الأنظمة المتأثرة وأبلغت السلطات. وقالت إن خوادمها الاحتياطية لم تتأثر.

وقالت الشركة في بيان الاثنين: “يوم الأحد، 30 مايو تبين لـفرع جي بي أس في الولايات المتحدة أنها كانت هدفًا لهجوم أمن إلكتروني منظم، مما أثر على بعض الخوادم التي تدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أميركا الشمالية وأستراليا”.

وجاء في بيان الشركة أن “حل الحادث سيستغرق بعض الوقت، مما قد يؤخر معاملات معينة مع العملاء والموردين”.

وتتحكم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية كولورادو، في حوالي 20 في المائة من قدرة الذبح للماشية والخنازير الأميركية، وفقًا لتقديرات نقلتها وكالة رويترز للأنباء.