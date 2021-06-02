اخبار العالم

قوات إسرائيلية تقتحم نقطة مراقبة سورية وسط الجولان وتقوم بتفجيرها

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

الحدود السورية مع الأراضي المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري “انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية” بحسب مراسل قناة الحرة.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيليأفيخاي أدرعي أنه “خلال ساعات الليلة الماضية، أقدمت قوة من جيش الدفاع على تدمير نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة الجولان، وذلك في إطار محاولات للجيش السوري في انتهاك السيادة الإسرائيلية”.

أدرعي كشف أن “قوات من الجيش الإسرائيلي قامت باقتحام نقطة المراقبة وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية”.

مضيفاً أن الجيش “لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها”.

ونشر مقطع فيديو للعملية التي قال إنها حدثت “للمرة الثالثة خلال العام الأخير”:

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا