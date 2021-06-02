شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: مقر وكالة الفضاء الأفريقية سيكون داخل المدينة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة هي الجهة التشريعية والرقابية على وكالة الفضاء المصرية، وكانت أول زيارة للجنة اليوم، واستغرقت الزيارة ثلاث ساعات بدلا من ساعة ونصف.

وتابع بدوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى: "اسمها مدينة الفضاء المصرية، على مساحة 123 فدانا، والجديد أن مقر وكالة الفضاء الأفريقية ستكون في مدينة الفضاء المصرية، وله مبنى رائع أوشك على الانتهاء"، مؤكدا أنه يتم تجهيز قمر صناعى مصري 100% خلال عامين، وهناك تصور كامل وبرنامج زمنى لذلك.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن تصنيع مصر لقمر صناعى مصرى 100% يفيد بشكل كبير جدا.