شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية الأحزاب يناقش مع رئيس الرقابة المالية قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقوا الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، لمناقشة قانون تنظيم استخدام الخدمات المالية غير المصرفية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب والنائب علاء مصطفى والنائبة راجية الفقي عضوا مجلس الشيوخ، وجهاد سيف، ومحمد سيف وعماد رؤوف ومؤمن سليم وحنان وجدي، وابراهيم رمضان أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بدأ الدكتور محمد عمران كلمته بالترحيب بأعضاء الوفد، والتعريف بمهام الهيئة وإنجازاتها ومشروعات الهيئة المستقبلية لتطوير أساليب الرقابة المالية، بما يوفر البيئة الآمنة للاستثمار والعمل على تحويل كافة مهام الهيئة للأنظمة الرقمية حتي تستطيع أن تواكب حركه التطور في الاقتصاد الجديد.

قدم الدكتور محمد عمران، عرضا تفصيليا لمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، وتم شرح وافي لأهداف التشريع والتي تعمل علي تسريع عملية الشمول المالي ودعم القطاع الواعد للتمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، بما يساهم في تعظيم الناتج القومي وفتح المجال العام للاستفادة من الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر بما يحقق توفير فرص عمل لأكثر من 3 ونص مليون مواطن في أول عام من إقرار القانون طبقا لتقدير الهيئة.

وثمن وفد التنسيقية دور الهيئة في البحث والتدقيق والإجراءات المتبعة لحماية التوقيع الإلكتروني للمستفيدين من الخدمة، وأشار الوفد إلى ضرورة النظر في آلية اختيار لجان الفض، حيث أنها لا تتسم بالحيادية، وتسائل الوفد عن طبيعة العلاقة التي تربط الهيئة بالبنك المركزي في ظل منظومة الخدمات الرقمية الجديد .

وسأل الوفد أيضا عن تطبيقات الذكاء الصناعي التي تعتمدها الهيئة في ظل المنظومة الجديدة، فيما أكد الوفد، أهمية البدء في إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب.

وأكد الوفد، دعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل محاولات الإصلاح التي تضمن تقدم وازدهار مصر وعودتها لمكانتها الريادية.