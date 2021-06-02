شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بتنسيقية الأحزاب: بحثنا مع وزيرة التجارة النهوض بالصناعة والمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية اللقاء الذى جمع بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، موضحا أن هذا اللقاء جاء في إطار حرص الجانبين على وجود تبادل للرؤى المختلفة إزاء القضايا الأساسية التي تعمل عليها الوزارة وبناء جسور من التواصل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا التواصل والتعاون كان من الضرورى والمهم، حيث أن التنسيقية عليها دور بشأن قياس أثر ما تتخذه الوزارة من قرارات وإجراءات، حيث أن النواب هم الموجودين في الشارع ويقيسون أثر هذه القرارات على مختلف الفئات المستهدفة من الذى تقوم به الوزارة.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: تناولنا خلال اللقاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقلنا العديد من الاستفسارات الخاصة التي تشغل الشباب والراغبين في بدء المشروعات والتقديم في المجمعات الصناعية بالمحافظات، وتضمن اللقاء استعراض وزيرة التجارة والصناعة رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالصناعات ، كما تم الإشارة إلى تطوير بعض الصناعات لمواكبة التطور في الأسواق المستهدفة وتناولنا بعض الأوضاع الخاصة بالمدن الصناعية مثل مدينة الروبيكى كنوذج للتكامل الصناعى.