العراق يسجّل أوّل وفاة بمرض الفطر الأسود

سجل العراق مساء أمس الاثنين، أول وفاة بمرض الفطر الأسود، الذي انتشر في الأسابيع الماضية بشكل كبير في الهند، على ما أفاد المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأوضح مصدر طبي أن الرجل الذي توفي يبلغ من العمر 51 عاماً، ويقطن محافظة الناصرية في جنوب البلاد. وحتى الآن، "سجلت أربع إصابات أخرى بهذا الداء ويخضع المصابون للعلاج في إحدى مستشفيات" محافظة الناصرية، وفق المصدر.

كذلك، فإن المرضى الأربعة جميعهم رجال وأصيبوا أيضاً بفيروس كورونا، على ما أوضح المصدر.

وبدأ هذا المرض، وهو غير معدٍ، بالانتشار خصوصاً بين من تعافوا من كوفيد-19 لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات فيها. وهو داء مميت يودي بحياة 50 بالمئة من المصابين فيه خلال أيام قليلة.

ويعد المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به.

وينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

وحتى الآن، لا تزال أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في العراق مرتفعة لكن مستقرة بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة في اليوم على الأقل، بينما لا يزال حظر تجول جزئي سارياً في البلاد.

وبلغ إجمالي الإصابات بالوباء حتى مساء الاثنين 1,201,352 إصابة بينها 16375 وفاة.

وتلقى حتى الآن 594,927 شخصاً اللقاح المضاد لكوفيد-19، وفق بيانات وزارة الصحة، وهو عدد ضئيل جداً في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.

وحتى الآن تلقى العراق عبر آلية كوفاكس نحو مليون لقاح، وفق منظمة الصحة العالمية.