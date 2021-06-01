انت الان تتابع خبر محمد حسين عبد الرحيم يطمئن جمهوره: أتمتع بصحة جيدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الفنان محمد حسين عبد الرحيم، الثلاثاء، عن تمتعه بصحة جيدة، رداً على الانباء التي اشارت الى وفاته.