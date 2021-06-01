انت الان تتابع خبر محمد حسين عبد الرحيم يطمئن جمهوره: أتمتع بصحة جيدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الفنان محمد حسين عبد الرحيم، الثلاثاء، عن تمتعه بصحة جيدة، رداً على الانباء التي اشارت الى وفاته.
وقال عبد الرحيم في صفحته على "الفيسبوك"، "تحية وتقدير واحترام لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على مواقفه النبيلة، الشكر والتقدير ايضا للشعب العراقي العظيم والشكر الجزيل الى جمهوي الذين تواصلوا معي للاطمئنان على صحتي".
وأضاف "اؤكد اني اتمتع بصحة جيدة حفظكم الله وبعد عنكم كل مكروه".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نقلت خبراً يفيد بوفاة الفنان محمد حسين عبد الرحيم في بغداد.