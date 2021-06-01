بعد أزمة بيلاروسيا.. ألمانيا تؤيد خطط زيادة ميزانية الناتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور عن تأييدها للخطط الرامية إلى زيادة ميزانية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت كارنباور، على هامش المشاورات التي أجراها وزراء خارجية ودفاع دول الحلف للإعداد لقمة الناتو في 14 يونيو/حزيران الجاري، إنّ "إجبار السلطات البيلاروسية طائرة أوروبية على تغيير مسارها لاعتقال معارض أظهر حاجة الناتو لتعزيز قدراته للعمل سويا، مع الاستعداد لعقد قمة لقادة الحلف".

وتابعت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: "من المهم تماما بالنسبة لنا أن نعزز قدرتنا على العمل المشترك ومن ذلك على سبيل المثال توفير المزيد من الموارد المشتركة".

وقالت الرئيسة السابقة لحزب ميركل إنها ترى أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج أعد "مقترحات جيدة للغاية".

ويسعى ستولتنبرج إلى جعل زعماء دول الحلف (30 دولة) يتعهدون خلال قمتهم بإدخال زيادة ملحوظة على النفقات المشتركة للحزب في الأعوام المقبلة.

يذكر أن الميزانية العسكرية والمدنية للحلف وبرامجه لم تزد عن 2.6 مليار يورو في العام، وللمقارنة فقد وصلت الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة في العام الحالي إلى 785 مليار دولار (644 مليار يورو).

وذكرت كرامب-كارنباور أنه من الممكن استثمار الموارد الإضافية على سبيل المثال في تطوير تكنولوجيا اتصالات مشتركة لتحسين تبادل المعلومات بين القوات المسلحة لدول الحلف، كما يمكن استخدامها أيضا في دعم الشراكات مع دول أخرى من خارج الحلف.

ولا يزال بعض أعضاء التحالف يعارضون اقتراح زيادة الإنفاق المشترك بحجة أنه يمكن أن ينقص الأموال من موازنات الدفاع الوطني.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أثار تنديدا دوليا واسعا الشهر الماضي حين اعترضت مقاتلات بلاده طائرة تابعة لشركة راين إير وأجبرتها على الهبوط في مينسك قبل اعتقال صحفي معارض كان بين ركابها.

ودان الحلف الأطلسي "الحادث جديا واعتبره خطيرا وغير مقبول" وأعلن تقييد دخول الطاقم الدبلوماسي البيلاروسي لمقراته.

وإمعانا في إغضاب أوروبا، قال لوكاشينكو إن مينسك تعمل مع موسكو على بدء تسيير رحلات جوية من بلاده إلى القرم.

يأتي هذا فيما تنتظر شركة الخطوط الجوية الوطنية خطر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بعد إجبار طائرة تابعة لشركة رايان إير على الهبوط في مينسك يوم 23 مايو/أيار لاعتقال صحفي معارض وصديقته.

ونقلت وكالة بيلتا للأنباء عن لوكاشينكو قوله "أغلقت أوكرانيا السماء أمامنا. ندير مشفى خاصا بنا في القرم ... حيث اعتاد الناس على المجيء جوا. ولكيلا نؤدي لتدهور العلاقات كنا نسافر إلى هناك عبر أوكرانيا. والآن أغلقوا السماء".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها من أوكرانيا عام 2014 مما أثار إدانات وعقوبات من الغرب. وتطالب كييف بإعادة المنطقة إليها.