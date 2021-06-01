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تسجيل 6 حالات وفاة و382 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 6 حالات وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و143 حالة شفاء خلال الساعات الـ 34 الماضية.

وأعلنت الوزارة اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.. موضحة أنه تم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية و حالتي وفاة في قطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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