شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 6 حالات وفاة و382 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 6 حالات وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و143 حالة شفاء خلال الساعات الـ 34 الماضية.



وأعلنت الوزارة اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.. موضحة أنه تم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية و حالتي وفاة في قطاع غزة.