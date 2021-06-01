شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 1279 إصابة جديدة و3 وفيات بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت اليوم تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 310501 فيما سجلت ثلاث حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 1775.



وأوضح الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية أنه تم اليوم تسجيل 1073 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 294972 ، مشيرا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 95 في المائة.