شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 وفيات و1279 إصابة بكورونا بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى310 آلاف و 501، كما تم تسجيل 3 وفيات بالفيروس ليصل اجمالي الوفيات إلى 1775.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 143 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه "تم تسجيل 1073 حالة شفاء من المصابين بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 294 آلاف و 972 حالة".