شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثان الأممي والأمريكي يؤكدان ضرورة إنهاء القتال في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

بحث المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينج المساعي الدولية من أجل وقف إطلاق النار الشامل والدفع باتجاه الحل السلمي للأزمة في اليمن وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوثين الأمريكي والأممي عبرا عن التزامهما بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار شامل في اليمن على الفور، من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية المُلحة. وأشارت إلى أن اللقاء بحث أيضاً نتائج زيارة جريفيث إلى صنعاء.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية، في حسابه على «تويتر»، إن «ليندركينج التقى مع جريفيث في العاصمة الأردنية عمّان؛ لمناقشة رحلته إلى صنعاء». وأضاف: إن «المبعوثين أعربا عن التزامهما الراسخ بالمبدأ القائل إن وقف إطلاق النار الشامل على الصعيد الوطني ضروري وعلى الفور لتقديم الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لدى الشعب اليمني».

يشار إلى أن جريفيث وليندر كينج أجريا خلال الأيام الماضية، جولات مكوكية في المنطقة لدفع جهود وقف إطلاق النار إلى الأمام، فيما تحمّل الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة تلك الجهود. ومن المفترض أن يغادر البريطاني مارتن جريفيث (69 عاماً) قريباً منصبه الذي يشغله منذ 2018، بعد أن عين مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في وقت سابق من الشهر الحالي.

توتر في الحديدة

على صعيد التطورات الميدانية، فشلت ميليشيات الحوثي، في استحداث تحصينات في جبهتين بمدينة الحديدة، فيما قصفت منازل ومزارع الأهالي في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة، الواقعة على الساحل الغربي لليمن. وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن أن الميليشيات في مدينة الحديدة، عاصمة المحافظة، حاولت استحداث تحصينات قرب خطوط التماس خلف معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين، بالتزامن مع محاولات مماثلة شمال شرق كيلو 16 غير أن القوات المشتركة تعاملت معها وأفشلتها.

وأوضح: إن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة بالسلاح المناسب أجبرت عناصر الميليشيات على الفرار بعد مصرع اثنين منها خلف معسكر الدفاع الساحلي، ومصرع ثلاثة وإصابة آخرين وتدمير جرافة في كيلو 16، كما تم إخماد مصادر نيران حوثية شكلت إسناداً لعناصرها أثناء محاولاتها الفاشلة.

معارك الحزم

وأعلن الجيش اليمني من جانب آخر، أن وحدات من قواته بمعية المقاومة الشعبية، نفذت كميناً محكماً استهدف مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة الريان شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال البلاد.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بلاغ له، أن وحدات الجيش والمقاومة نصبت كميناً نوعياً لمجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت الهجوم على مواقع عسكرية في جبال الشهلا، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العديد من تلك العناصر، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار. وأضاف: إن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن إعطاب طقم وعربة مدرعة فيما استعاد الجيش والمقاومة عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة شمال منطقة الجدافر وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.