شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يؤكد دور فرنسا لإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2، وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا،فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 من يونيو الجاري، بحضور الحكومة الانتقالية، في مسعى لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني الاضطراب منذ سنوات،في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم المجلس لمفوضية الانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء الذي عقد،أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية في باريس، الدور المهم لفرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية، وإنهاء الوجود الأجنبي بالبلاد.

كما بحث الدبيبة مع وزيرة الجيوش الفرنسية «فلورانس بارلي»،التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة .

وأكد الدبيبة خلال اللقاء أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول.

وأعلنت الخارجية الألمانية استضافة مؤتمر الحوار في برلين يوم 23 الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل دفع محادثات السلام الليبية.

وجاء في بيان الخارجية: «أن المؤتمر سيناقش إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل». وأفادت ناطقة باسم الخارجية الألمانية أن «المؤتمر تعبير عن الدعم الدولي المتواصل للاستقرار في ليبيا».

دعم إجراء الاستحقاق في ديسمبر

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم المجلس لمفوضية الانتخابات، لإجراء استحقاق ديسمبر القادم.

وثمّن المنفي، خلال زيارته ونائبه موسى الكوني أمس لمقر المفوضية بطرابلس، جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار.

حفتر وكوبيش يبحثان المستجدات

وناقش القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أمس، خلال استقباله،المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش،«آخر المستجدات على الساحة الليبية». وفي وقت سابق أمس، التقى كوبيش مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين،حيث بحثا آخر التطورات السياسية في ضوء الانتخابات المقررة في ديسمبر.

اعتراف بالحاجة إلى الاستعداد للانتخابات

وأكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن هناك اعترافاً واسع النطاق بالحاجة إلى الانتهاء بسرعة من الأساس القانوني وقوانين الانتخابات والاستعدادات اللوجستية للاستحقاق .

وبينت السفارة الأمريكية في تغريدة أن نورلاند أجرى محادثة مشجعة مع رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للحوكمة عبد الرحمن شيباني حول المشاركة النشطة المتزايدة من قبل الجمهور الليبي حول مسألة التحضير للانتخابات، مضيفاً هناك اعتراف واسع النطاق بالحاجة إلى الانتهاء بسرعة من الأساس القانوني وقوانين الانتخابات والاستعدادات اللوجستية للانتخابات.

ضرورة الانطلاق نحو المستقبل

وأكد الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة، ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة يناط به معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متسامح.

وشدد المشاركون في البيان الختامي لأعمال الملتقى على ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين، ودعوة كافة المنابر الإعلامية والدينية، والمدارس، والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، للشروع في نشر هذه الثقافة، والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية.(وكالات)