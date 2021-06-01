مناعة عالمية

كثيرة هي الصور التي سوف تبقى عالقة في أذهان الجيل الحالي، الذي عايش لأول مرة جائحة صحية قرأ عن مثيلاتها في كتب التاريخ من باب العلم بالشيء، وأخذ العبرة مما كانت عليه الحياة قبل ثورة التكنولوجيا الشاملة، التي نجحت في ضمان دوران عجلة الحياة في الوقت الذي كان فيه فيروس كورونا المستجد يحصد ضحاياه من أصحاب الأبدان الضعيفة، ويفرض على دول العالم نمطاً جديداً من التعاطي المجتمعي والعملي، لم يسبق لنا أو نفكر مجرد تفكير أن حياتنا سيعيد تشكيل حيثياتها فيروس أقل ما يقال عنه أنه أصاب النظام الصحي العالمي في مقتل، وأثبت هشاشته في العديد من الدول المتقدمة.

هذه الصور التي ستعيش طويلاً في ذاكرتنا، منها البهية التي رسمت بريشة التفاؤل، ومنها البشعة التي خطها قلم التشاؤم والتطير، وبما أننا نعيش في أرض تحقيق الأحلام وبلد الإنجازات فإن جائحة كورونا لم تقو على تغيير نظرة العالم للإمارات التي كانت وما زالت قيادتها الرشيدة مبعث أمل في إمكانية هزم الجائحة، شريطة توحيد الجهود العالمية ومساعدة الدول التي لا تزال تئن من وطأة إصابات الفيروس وتداعياته، خصوصاً مع تأكيد منظمة الصحة العالمية، أنه لن يكون بالإمكان تجاوز الجائحة قبل تطعيم 70 % من سكان العالم، وإعرابها عن قلقها حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحوّرة من الفيروس.

هذا التأكيد يؤكد صحة توجه قيادتنا الرشيدة التي سيرت طائرات المساعدات الطبية إلى الدول المتضررة لمساعدتها على الحد من انتشار الفيروس، مستندة بذلك إلى رصيد كبير من الأعمال الإنسانية، هو زادها في الأزمات، وإيمانا منها أن العالم قد أصبح قرية صغيرة، والتخلص من الجائحة يتطلب نجدة المجتمعات المتضررة حتى تبدأ رقعة انتشار الفيروس بالانحسار وصولاً القضاء عليه كلياً، وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء الذي طال أمده، والذي باتت الإمارات قاب قوسين من طي صفحته والوصول إلى المناعة الجماعية بعد أن تمكنت الجهات الصحية من تطعيم 82% من إجمالي الفئة المؤهلة.

الإمارات أبدت منذ بداية الأزمة استعدادها الكامل لمواجهة الجائحة وكرست كافة إمكانياتها وخصصتها لتقليل الخسائر البشرية وانعكاسات الأزمة على أوجه الحياة عامة والاقتصاد خاصة، ولكي يصل مجتمعنا إلى بر الأمان لا مفر من أن تحذو الدول المقتدرة حذو الإمارات وتمدَّ يد المساعدة للدول المتضررة وصولاً إلى مناعة عالمية شريطة تطعيم 70% من سكان الأرض.

[email protected]